Domaine viticole, Château du XVIIIe siècle. Trois jardins: Ampélographique (cépages AOC Châteauneuf-du-Pape), à plantes méditerranéennes et à la française. Platanes remarquables. **Visite guidée les 4 et 5 juin à 14h30, dégustation des vins du château** Langues parlées: Français, Anglais

Gratuite pour RV jardins

