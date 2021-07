Puylaroque Chapelle Saint-Symphorien Puylaroque, Tarn-et-Garonne Visite libre ou guidée Chapelle Saint-Symphorien Puylaroque Catégories d’évènement: Puylaroque

Tarn-et-Garonne

Visite libre ou guidée Chapelle Saint-Symphorien, 19 septembre 2021, Puylaroque. Visite libre ou guidée

Chapelle Saint-Symphorien, le dimanche 19 septembre à 10:00

Des bénévoles vous accueilleront de 10 h à 17 h pour une visite libre ou guidée de cette belle chapelle qui fait partie d’un ancien prieuré datant du XVe siècle. Exposition de photos du site, faune, flore. Diffusion d’un extrait du film “Sur les chemins de St Symphorien” avec de nombreux témoignages d’amoureux de ce site. Visite libre ou guidée de la chapelle du XVe siècle. Exposition et film sur le site. Chapelle Saint-Symphorien Lieu-dit Saint Symphorien, 82240 Puylaroque Puylaroque Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puylaroque, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Chapelle Saint-Symphorien Adresse Lieu-dit Saint Symphorien, 82240 Puylaroque Ville Puylaroque lieuville Chapelle Saint-Symphorien Puylaroque