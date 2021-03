Loches Jardin medieval du donjon de loches Indre-et-Loire, Loches Visite libre ou commentée Jardin medieval du donjon de loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite libre ou commentée Jardin medieval du donjon de loches, 5 juin 2021-5 juin 2021, Loches. Visite libre ou commentée

Jardin medieval du donjon de loches, le samedi 5 juin à 09:00 Tarif : € – Conditions d’accès établies en fonction du protocole sanitaire

Visite libre ou commentée Jardin medieval du donjon de loches 7 mail du donjon, Loches, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire Loches Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Jardin medieval du donjon de loches Adresse 7 mail du donjon, Loches, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire Ville Loches