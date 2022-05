Visite libre ou commentée du Verger Tiocan Le verger Tiocan, 4 juin 2022, Péron.

Visite libre ou commentée du Verger Tiocan

Le verger Tiocan, le samedi 4 juin à 14:00

La température annuelle moyenne a augmenté de 1,5° les derniers 40 ans, et nos arbres fruitiers ont du mal à suivre cette évolution. Contrairement à nous, ils ne peuvent pas changer leur façon de s’habiller et de se loger. La floraison arrivant plus tôt, elle risque de tomber dans la période ou les gels sont encore fréquents, comme en 2021. L’année dernière ceci a provoqué une diminution de la récolte. Ensuite, c’est le manque de pluie qui affaiblit les arbres, et qui nous donne des fruits de moindre saveur, de moindre résistance à la maladie et qui se gardent moins bien.

Entrée libre

Les vergers et le changement climatique invisible.

Le verger Tiocan Chemin du verger Tiocan, 01630 Greny-Péron, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Péron Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00