du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Reine

Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 un écrin de verdure en plein cœur de la ville. Il est une partie du site historique du premier Jardin des Plantes créé par Richer de Belleval, médecin botaniste, à partir de 1595, associé à l’ancienne intendance par un arceau bâti d’un étage, remplacé par une passerelle métallique du XIXe siècle. Il comporte une montagne similaire à celle du Jardin des Plantes. Composé d’espèces acclimatées montagnardes et exotiques et ponctué d’éléments archéologiques. Le jardin de la reine s’inscrit dans un ensemble plus vaste, celui du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus ancien jardin botanique français, l’un des premiers jardins botaniques européens. Jardin de la Reine 1 bis rue jardin de la Reine, Montpellier, Hérault, Occitanie Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

