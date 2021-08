Saint-Pierre Maison Vasseur La Réunion, Saint-Pierre Visite libre ou commentée de la Maison Vasseur, résidence du sous-préfet Maison Vasseur Saint-Pierre Catégories d’évènement: La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Vasseur

Visite libre et commentée de la résidence Vasseur, construite au début du 19ème siècle et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1989. Parties visitables : Extérieur maison, ancienne cuisine et parc. Les visites se font toutes les ½ heures par groupe de 10 personnes maximum. L’accès au jardin se fera dans la limite de 50 personnes. Pas de pass sanitaire nécessaire (sous réserve de modifications)

Entrée libre. Inscription sur place pour la visite

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture (sous réserve) Maison Vasseur 8, rue Marius et Ary Leblond, 97416 Saint-Pierre Saint-Pierre La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Maison Vasseur Adresse 8, rue Marius et Ary Leblond, 97416 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre