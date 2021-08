Chalon-sur-Saône Synagogue de chalon-sur-saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visite libre ou accompagnée de la synagogue de Chalon-sur-Saône Synagogue de chalon-sur-saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Synagogue de chalon-sur-saône, le dimanche 19 septembre à 14:00

L’histoire de la synagogue, l’origine du judaïsme dans notre ville et la présentation des principaux objets de culte seront des thèmes abordés lors de mini conférences. Découvrez l’histoire de la synagogue de Chalon-sur-Saône Synagogue de chalon-sur-saône 10 rue de Germigny, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

