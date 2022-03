Visite libre office de tourisme communautaire Le Quesnoy Catégories d’évènement: Le Quesnoy

Découvrez les remparts de la ville à travers le parcours libre Baladavesnois. Plus de renseignement : Office de tourisme [https://www.tourisme-paysdemormal.fr/](https://www.tourisme-paysdemormal.fr/) 03.27.20.54.70

Gratuit

Parcours Baladavesnois office de tourisme communautaire 1, rue du Maréchal Joffre, 59530 Le Quesnoy Le Quesnoy Nord

2022-04-23T08:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T18:00:00

