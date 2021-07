Sainte-Opportune-du-Bosc Château du Champ de Bataille Eure, Sainte-Opportune-du-Bosc Visite libre nocturne du Grand appartement et du jardin français Château du Champ de Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc Catégories d’évènement: Eure

Ambiance « Grand siècle » à l’occasion de ces journées du patrimoine nocturne. Eclairage à la bougie et musique baroque pour un moment d’exception.

15€, 10€ (-26 ans et demandeurs d’emploi), journée + soirée 30€ plein tarif, 20€ tarif réduit.

Visitez à la lumière des bougies le grand appartement puis le jardin français au son de la musique du Grand siècle. Visite qui s’achèvera par un feu d’artifice. Château du Champ de Bataille 8 Château du Champ de Bataille, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc Sainte-Opportune-du-Bosc Eure

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:30:00

