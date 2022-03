Visite libre nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Visite libre nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer, 14 mai 2022, Poissy. Visite libre nocturne de la Maison de Fer

Maison de Fer, le samedi 14 mai à 18:00

La Maison de Fer, un monument atypique ————————————– A la tombée de la nuit, venez découvrir l’histoire de la Maison de Fer, rare témoignage d’une époque industrielle florissante de la fin du XIXe – début du XXe siècle, où les constructions en métal étaient synonymes d’innovation, de modernité et de confort. Profitez de l’occasion pour apprécier cet édifice emblématique de Poissy à la lueur des bougies !

Entrée libre

A la tombée de la nuit, venez découvrir la Maison de Fer, édifice emblématique de Poissy ! Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Autres Lieu Maison de Fer Adresse 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Maison de Fer Poissy Departement Yvelines

Maison de Fer Poissy Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poissy/

Visite libre nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer 2022-05-14 was last modified: by Visite libre nocturne de la Maison de Fer Maison de Fer Maison de Fer 14 mai 2022 Maison de Fer Poissy Poissy

Poissy Yvelines