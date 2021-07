Visite libre Nemausus I, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes.

Visite libre

Nemausus I, le samedi 18 septembre à 14:00

Venez découvrir la vision avant-gardiste de l’architecte Jean Nouvel sur le logement social. Cent quatorze appartements sortent de terre en l’espace d’un an avec un objectif commun : plus d’espace habitable et plus de lumière. Visitez l’appartement A101 et plongez-vous dans l’exposition « Patrimoine pour tous et à tout âge » qui rassemble les travaux réalisés pendant les après-midi récréatives, moments de partage intergénérationnel. Samedi de 14h à 18h Proposé par l’association Bienvenue à Bord

Nemausus I Cours Nemausus, 30000 Nîmes Nîmes Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00