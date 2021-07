Nîmes Muséum d'histoire naturelle Gard, Nîmes Visite libre Muséum d’histoire naturelle Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite libre Muséum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021, Nîmes. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle

Visite libre des collections et des expositions temporaires. Découvrez le musée autrement, à l’aide de vos sens grâce à un parcours qui fait appel à votre sens du toucher et de l’odorat. Découvrez les collections permanentes du Muséum d’histoire naturelle de Nîmes. Muséum d’histoire naturelle 13 bis boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes Triangle de la Gare Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse 13 bis boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Muséum d'histoire naturelle Nîmes