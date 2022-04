Visite Libre Musée taurin de Béziers, 14 mai 2022 18:00, Béziers.

Nuit des musées Visite Libre Musée taurin de Béziers Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Visite Libre

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Installé dans l’ancien couvent des Dominicains de Béziers, ce musée taurin aux collections exceptionnelle demeure un des seuls musées consacrés à la tauromachie et à l’Art taurin en France.

Free entry Saturday 14 May, 18:00

Housed in the former convent of the Dominicans of Béziers, this bullfighting museum with exceptional collections remains one of the only museums dedicated to bullfighting and bullfighting in France.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

7 rue Massol – 34500 BEZIERS 34500 Béziers Occitanie