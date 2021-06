Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Musée national de préhistoire Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Visite libre Musée national de préhistoire Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Catégories d’évènement: Dordogne

La Nuit européenne des musées aux Eyzies c’est aussi une occasion unique d’accéder aux collections sans la contrainte de l’heure puisque l’événement débute à 18h pour se clôturer aux alentours de 23h. Une façon d’ouvrir grand les portes d’accès aux richesses de notre patrimoine. Lieu d’expositions et de connaissance, le Musée national de Préhistoire redeviendra cette année encore un lieu de rencontre entre fête et culture. L’occasion de découvrir ou redécouvrir, en nocturne et gratuitement, les collections du Musée national de Préhistoire. Musée national de préhistoire 1 rue du musée, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne

