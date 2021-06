Visite libre Musée national Adrien Dubouché, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Limoges.

Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoir-faire porcelainiers qui ont fait la réputation de Limoges dans le monde. Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges, qui fête cette année ses 250 ans, des premières pièces de 1771 jusqu’à la création contemporaine. Le musée retrace également l’histoire de la céramique et propose un voyage dans le temps au travers de chefs-d’oeuvre qui vont de l’Antiquité à nos jours. Pour les enfants à partir de 7 ans et leur famille, un livret-jeu est remis gracieusement à l’accueil du musée et propose un parcours à travers les collections. Retrouvez le clip de présentation du musée : [https://www.youtube.com/watch?v=OyxtMngil0U](https://www.youtube.com/watch?v=OyxtMngil0U)

Venez visiter librement le Musée national Adrien Dubouché et découvrez ses magnifiques collections de céramiques et de porcelaine de Limoges.

