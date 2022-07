Visite libre – Musée Lansyer Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-09-17 – 2022-09-18

Indre-et-Loire Découvrez les œuvres du peintre paysagiste du XIXe siècle, Emmanuel Lansyer. Un musée accessible à tous : parcours ludique et sensoriel et salle entièrement dédiée aux familles. Loches

dernière mise à jour : 2022-07-08

