Corrèze

Musée Labenche d'Art et d'Histoire, le samedi 3 juillet à 19:30

Au sein de ses 17 salles d’exposition permanente et à travers des collections riches et variées, le musée Labenche présente l’histoire de Brive et de sa région, des origines jusqu’au milieu du 20e siècle. Au fil du parcours dans le temps et dans l’histoire proposé par le musée et des 5 500 objets exposés, quelques grands ensembles thématiques se détachent.

Entrée libre

Pour illustrer l'histoire de Brive et de sa région des origines jusqu'au milieu du XXème siècle, le musée Labenche possède des collections très variées, ayant trait à plusieurs disciplines. Musée Labenche d'Art et d'Histoire 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:30:00

