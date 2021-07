Espalion Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre Aveyron, Espalion Visite libre Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre Espalion Catégories d’évènement: Aveyron

Espalion

Visite libre Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre, 18 septembre 2021, Espalion. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre

Visite libre et gratuite des collections permanentes du musée Joseph Vaylet : une riche collections d’arts et traditions populaires, rassemblées tout au lond de sa vie par Joseph Vaylet, ce félibre collectionneur, connu pour sa poésie et sa riche collection pleine de curiosités. Visite libre des collections permanentes. Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre 38, rue droite, 12500 Espalion Espalion Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

