Nuit des musées Visite libre Musée historique et archéologique Samedi 14 mai, 19h00 Une animation ponctuera les salles du musée de 20h à 22h, modifiant la jauge des espaces.

Découvrez les œuvres et objets de l’histoire d’Orléans et de ses environs en parcourant le salles du musée d’Histoire et d’Archéologie !

Installé dans l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains.

Le musée présente également des objets et des oeuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires,dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire.

http://www.orleans-metropole.fr/332/le-musee-historique-et-archeologique.htm

1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans 45000 Orléans Centre-Val de Loire