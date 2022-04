Visite libre Musée Georges Borias, 14 mai 2022 20:00, Uzès.

Nuit des musées Visite libre Musée Georges Borias Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre, sans réservation

Visite libre du musée

Découvrez les riches collections du musée, consacré à l’histoire d’Uzès et de sa région, de la Préhistoire au XIXe siècle : archéologie, céramiques, artisanat, salle consacrée à l’écrivain André Gide.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Musée présentant l’histoire d’Uzès et de sa région, installé dans l’ancien palais épiscopal du 17e siècle, entre ville et garrigue.

Free entrance, without reservation Saturday 14 May, 20:00

Museum presenting the history of Uzès and its region, installed in the former episcopal palace of the 17th century, between city and garrigue.

Descubra las ricas colecciones del museo, dedicado a la historia de Uzès y su región, de la Prehistoria en el siglo XIX: arqueología, cerámica, artesanía, sala dedicada al escritor André Gide.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre, sin reserva Sábado 14 mayo, 20:00

