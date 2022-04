Visite libre Musée Estève, 14 mai 2022 20:30, Bourges.

Nuit des musées Visite libre Musée Estève Samedi 14 mai, 20h30

Visite libre

L’hôtel des Echevins, hôtel de Ville des XVe et XVIIe siècles, abrite le musée Estève, musée monographique comprenant 215 oeuvres de Maurice Estève (1904-2001).

The Hôtel des Echevins, a town hall from the 15th and 17th centuries, houses the Musée Estève, a monographic museum comprising 215 works by Maurice Estève (1904-2001). Musée Estève motor impairment;psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

13 rue Edouard Branly 18000 Bourges Centre-Val de Loire