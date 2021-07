Visite libre Musée du théâtre forain, 18 septembre 2021, Artenay.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du théâtre forain

Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 3 500 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXe siècle jusqu’à la fin des années 1970. Un livret-jeux gratuit (accessible à partir de 6 ans) permet également de découvrir le musée et ses collections de manière ludique et pédagogique.

Entrée libre | Jauge limitée à 50 personnes

Qui n’a jamais rêvé, après un spectacle, de pousser le rideau et de découvrir l’envers du décor ? Nous vous proposons de vivre cette expérience unique à travers nos collections !

Musée du théâtre forain Quartier du Paradis 45410 Artenay Artenay Loiret



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00