du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Quercorb

Le musée du Quercorb, à Puivert, présente ce qui a fait vivre ce pays à travers des mises en scènes originales : la cuisine, la forge, l’atelier du tourneur sur bois, les sonnailles, l’Instrumentarium médiéval et le verger réaménagé, avec son imposant alambic. Objets, personnages, vidéo, musiques, sons et odeurs vous transportent de salles en jardin, du Moyen Âge au XXe siècle. Découvrez les métiers anciens dans le Quercorb : le travail du jais, des sonnailles, le tournage sur bois et la fabrication des instruments de musique médiévaux. Musée du Quercorb 51 rue Barry du Lion, 11230 Puivert Puivert Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

