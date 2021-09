Rabastens Musée du Pays Rabastinois Rabastens, Tarn Visite libre Musée du Pays Rabastinois Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Le musée du Pays rabastinois présente d’importantes collections d’archéologie, d’art et d’histoire locale, ainsi que des expositions temporaires d’art ancien ou contemporain. Le musée vous présentera ses nouvelles acquisitions.

Entrée libre

Musée d’art et d’histoire locale. Musée du Pays Rabastinois 2 rue Amédée Clausade, 81800 Rabastens Rabastens La Mouline Tarn

