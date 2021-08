Cazals Musée du Mecanic Art Cazals, Lot Visite libre Musée du Mecanic Art Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Lot

Visite libre Musée du Mecanic Art, 18 septembre 2021, Cazals. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Mecanic Art

Présentation des collections : Montolza 1868-1969, Ernest Montaut et Gamy, Peter Klasen avec la Ferrari Art Car GTS 328. Créé en 2011, le musée fête ses 10 ans et accueillera cette année une exposition exceptionnelle des œuvre de Peter Klasen. Peter Klasen est l’un des artistes majeurs du Mecanic Art de ce siècle. Peintre, photographe et sculpteur allemand, Peter Klasen s’inspire très fortement de la mécanique et de l’industrie en général pour ses créations. Peter Klasen est connu pour ses habillages de voitures. Vous pourrez ainsi découvrir dans l’une des salles du musée une Ferrari 328 GTS peinte par Klasen. Présentation des collections : Montolza 1868-1969, Ernest Montaut et Gamy, Peter Klasen. Musée du Mecanic Art 1 Place Hugues Salel 46250 Cazals Cazals Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cazals, Lot Autres Lieu Musée du Mecanic Art Adresse 1 Place Hugues Salel 46250 Cazals Ville Cazals lieuville Musée du Mecanic Art Cazals