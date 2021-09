Saint-Gaudens Musée du Circuit du Comminges Haute-Garonne, Saint-Gaudens Visite libre Musée du Circuit du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

Visite libre Musée du Circuit du Comminges, 18 septembre 2021, Saint-Gaudens. Visite libre

Musée du Circuit du Comminges, le samedi 18 septembre à 10:00

Visite libre du Musée du Circuit du Comminges. Ce site regroupe toute l’histoire documentée sous toutes formes (documents, objets, vidéos) des 18 Grands Prix Autos et des 16 Grands Prix Motos du Comminges durant la période 1925/1954. Site labélisé par la FFVE “Lieu de l’Histoire Automobile” en 2020.

4€ adulte et 2€ 12-17 ans

Visite libre du musée du circuit du Comminges. Musée du Circuit du Comminges 1 rue des Chanteurs du Comminges 31800 Saint Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Musée du Circuit du Comminges Adresse 1 rue des Chanteurs du Comminges 31800 Saint Gaudens Ville Saint-Gaudens lieuville Musée du Circuit du Comminges Saint-Gaudens