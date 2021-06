Mazamet Musée du catharisme / Maison des mémoires Mazamet, Tarn Visite libre Musée du catharisme / Maison des mémoires Mazamet Catégories d’évènement: Mazamet

La Maison des mémoires et le musée du catharisme ouvrent leurs portes gratuitement à l’occasion des Journées du patrimoine. Découvrez en visite libre le musée, les salons du XIXe siècle, la salle des maquettes des châteaux du Pays Cathare, l’exposition sur le délainage et une expositon photo « Terres cathares, Terres de Lumière ». Visite libre du musée du catharisme, des salons du XIXe siècle, de la Maison des mémoires, des salles d’expositions, maquettes de châteaux… Musée du catharisme / Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200, Mazamet Mazamet Tarn

