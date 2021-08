Visite libre Musée du Cardinal Verdier, 18 septembre 2021, Lacroix-Barrez.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Cardinal Verdier

Musée du Cardinal Verdier: reliques du Cardinal Jean Verdier rassemblées dans la crypte de l’Eglise de Lacroix-Barrez. “Le Cardinal bâtisseur” né le 19 février 1864 à Lacroix-Barrez, Jean VERDIER étudia au Séminaire de Rodez et entra en 1886 chez les Sulpiciens. En 1887, il fut ordonné prêtre et enseigna au Séminaire de Périgueux qu’il dirigea de 1898 à 1912. De 1912 à 1920, il appartient à la Faculté de Théologie de Paris et fut supérieur du Séminaire des Carmes. Il fut nommé en 1923 chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris et, de 1926 à 1929, dirigea sa congrégation en tant que supérieur général. En 1929, il fut nommé vicaire général du diocèse de Paris et protonotaire apostolique puis, la même année, archevêque de Paris. Le 16 décembre 1929, le Pape Pie XI le créa cardinal-prêtre attaché à l’église Santa Balbina. Comme légat, il représenta le pape à de nombreuses occasions en France et à l’étranger. En 1931, il lance l’oeuvre des Chantiers du Cardinal, construisant alors de nombreuses églises dans Paris et en banlieue parisienne, mais aussi en France. Il mourut le 9 avril 1940 à Paris. Il fut inhumé en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

