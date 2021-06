Montpellier Musée des moulages - Université Paul Valéry Hérault, Montpellier Visite libre Musée des moulages – Université Paul Valéry Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Le Musée des Moulages, musée universitaire, est un outil pédagogique et scientifique. Il est à la fois un témoignage historique de l’enseignement de l’archéologie et de l’art antique et médiéval depuis la fin du XIXe siècle et un acteur de la vie culturelle de l’Université Paul-Valéry grâce aux expositions et aux manifestations qui y sont régulièrement organisées. À l’occasion de ses 130 ans, création d’un « Cabinet d’Antiques » destiné à l’exposition d’un important dépôt d’œuvres venant du Musée du Louvre. Visite libre des collections du Musée des Moulages concernant notamment l’Antiquité (collection de statues classées au titre MH, collections d’objets originaux grecs, romains et égyptiens). Musée des moulages – Université Paul Valéry Route de Mende, 34199 Montpellier Montpellier Hérault

