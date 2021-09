Sigean Musée des Corbières Aude, Sigean Visite libre Musée des Corbières Sigean Catégories d’évènement: Aude

Sigean

Visite libre Musée des Corbières, 18 septembre 2021, Sigean. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Corbières

Visite libre des collections permanentes qui regroupent de l’archéologie (Paléolithique, Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, période Galloromaine et Haut Moyen Âge), de l’ethnologie (Pêche, Salins, …) et une exposition sur l’Ancienne Frontière franco aragonaise. Visite libre des collections permanentes du Musée des Corbières. Musée des Corbières Place de la Libération, 11130 Sigean Sigean Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Sigean Autres Lieu Musée des Corbières Adresse Place de la Libération, 11130 Sigean Ville Sigean lieuville Musée des Corbières Sigean