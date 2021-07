Palmas d'Aveyron Musée des Arts Sacrés Aveyron, Palmas d'Aveyron Visite libre Musée des Arts Sacrés Palmas d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Palmas d'Aveyron

Visite libre Musée des Arts Sacrés, 19 septembre 2021, Palmas d'Aveyron. Visite libre

Musée des Arts Sacrés, le dimanche 19 septembre à 14:00

À découvrir : Une bibliothèque avec une quinzaine d’œuvres littéraires : Bossuet, Racine, … Des statues : L’Enfant Jésus de Pragues – une vierge à l’enfant du XVIIe siècle – Divers objets de cultes : reliquaires, ciboires, chandeliers, calices, couronnes avec diamant et pierre – Tableaux – Grande série de vêtements liturgiques brodés en or ou polychromés – Divers meubles anciens – Pendule – Fontaine en cuivre, … Musée unique dans le département (jouxte l’église avec son chœur roman et gothique). Musée des Arts Sacrés Place de l’église, 12340 Cruéjouls Palmas d’Aveyron Cruéjouls Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Palmas d'Aveyron Autres Lieu Musée des Arts Sacrés Adresse Place de l'église, 12340 Cruéjouls Ville Palmas d'Aveyron lieuville Musée des Arts Sacrés Palmas d'Aveyron