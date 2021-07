Auch Musée des Amériques - Auch Auch, Gers Visite libre Musée des Amériques – Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Découvrez les collections du musée des Amériques-Auch allant du patrimoine régional à des collections extra européennes ! Installé dans l’ancien couvent des Jacobins, ses collections remarquables vous feront parcourir l’Antiquité, l’Égypte, les Beaux-Arts, la sculpture et les arts de Gascogne.

Accès soumis à la présentation du passe sanitaire, port du masque obligatoire

Venez visiter les collections du musée des Amériques-Auch, présentant la seconde collection d’art précolombien de France après le musée du quai Branly-Jacques Chirac ! Musée des Amériques – Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch Jambes Gers

