Visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 14 mai 2022, Lorris. Visite libre

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 14 mai à 18:00 Découvrez les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale lors de cette visite. Vie quotidienne sous l’occupation, collaboration, Résistance sont autant de thèmes abordés. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Esplanade Charles de Gaulle 45260 Lorris Lorris Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse Esplanade Charles de Gaulle 45260 Lorris Ville Lorris lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris Departement Loiret

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2022-05-14 was last modified: by Visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 14 mai 2022 Lorris Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris

Lorris Loiret