Visite libre Musée de Sologne, 14 mai 2022, Romorantin-Lanthenay.

Musée de Sologne, le samedi 14 mai à 18:00

Au cours de votre visite, le passé prestigieux de la ville sous le règne de François 1er, vous sera révélé. Léonard de Vinci projetait d’édifier à Romorantin, à la demande du roi et de sa mère, Louise de Savoie, une cité royale située au centre d’un réseau de canaux et de rivières reliant l’océan Atlantique à la mer Méditerranée. Expositions : Le printemps est de retour et Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale

Entrée libre

Vous découvrirez son histoire, environnement naturel, architecture, coutumes et traditions. Laissez-vous guider à travers la Sologne des landes et des étangs, des châteaux et maisons de briques roses.

Musée de Sologne Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00