Implanté au cœur de Saint-Clar de Lomagne, une des plus belles bastides du Gers, le Musée de l’Ecole publique abrite une riche collection de matériel scolaire et pédagogique. Le bâtiment est, à l’origine, la première école du village dont l’aménagement a été modifié au profit d’un parcours muséal respectant la nature du site et l’originalité de la collection. Chaque cahier, chaque objet, chaque image que vous serez amené à découvrir tout au long de l’exposition permanente a été intégré à une scénographie originale. Plusieurs stratagèmes tels que des reconstitutions, des accompagnements sonores, des galeries de portraits, des photos d’époque ont été utilisés afin de replacer les différents éléments de la collection dans leur contexte historique ou humain. Visite libre Musée de l’école publique 1 rue de la poste, 32380 Saint-Clar, Gers, Occitanie, France Saint-Clar Gers

