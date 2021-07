Saint-Quentin-la-Poterie Musée de la Poterie Méditerranéenne Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Visite libre Musée de la Poterie Méditerranéenne Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Saint-Quentin-la-Poterie

Visite libre
18 septembre 2021-18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Poterie Méditerranéenne

Venez découvrir la vie quotidienne du peuple méditerranéen au travers des céramiques utilitaires. Les usages sont déclinés dans une mise en scène spectaculaire : transport, stockage, cuisine… L’accent est mis sur la production traditionnelle locale connu depuis le Moyen Âge. Parcours-enfant gratuit disponible à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

