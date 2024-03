visite libre Musée Bonnard Le Cannet, samedi 18 mai 2024.

visite libre Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée Bonnard gratuit à partir de 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Certaines rencontres représentent un acte fondateur de la carrière d’un artiste ; c’est le cas de celle entre Pierre Bonnard et Toulouse-Lautrec. C’est en effet le premier, par sa pétillante affiche France-Champagne, réalisée au printemps 1891, qui guidera le second sur la voie d’une éternelle célébrité pour ses œuvres lithographiques. Inventeur de l’affiche moderne après Bonnard, c’est bien Toulouse-Lautrec qui, grâce à ses recherches acharnées sur les nouvelles potentialités offertes par cette technique et ses nombreuses heures passées auprès des ouvriers lithographes, en demeure aujourd’hui encore le maître incontesté ; en témoignent ses affiches iconiques d’un Paris fin-de-siècle, telles que Moulin Rouge – La Goulue, Divan Japonais, Jane Avril, Loïe Fuller ou Aux Ambassadeurs, sans oublier toutes celles liées au personnage d’Aristide Bruant.

à découvrir 80 lithographies, épreuves et tirages rares exposés, provenant d’un des fonds les plus riches conservés en main privée.

