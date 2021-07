Cruzy Musée archéologique et paléontologique Cruzy, Hérault Visite libre Musée archéologique et paléontologique Cruzy Catégories d’évènement: Cruzy

Hérault

Le Musée de Cruzy est géré par l’ACAP. Il a pour but de préserver et présenter les richesses patrimoniales locales et régionales. Quelques-unes de ces pièces offrent un intérêt de portée mondiale. Trois thèmes sont exposés : Les dinosaures, avec la présentation des fossiles et des œufs de dinosaures, fémur de titanosaure, reste de cœlacanthe… issus de tous les étages géologiques mais surtout du secondaire, crétacé supérieur. La viticulture, avec une série de bannières, datant de 1907, qui sont classées au titre des Monuments historiques. Les céramiques du puits de l’église Sainte-Eulalie, qui datent à ce jour du XVIIe et XVIIIe siècles. Cruzy est un village de potiers en plein essor au cours de l’époque moderne. Visite du musée paléontologique de Cruzy. Musée archéologique et paléontologique 6 rue de la Poste, 34310 Cruzy Cruzy Hérault

