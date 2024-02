Visite libre Musée Archéologique Champagnole, jeudi 22 février 2024.

Le Musée Archéologique ouvre exceptionnellement ses portes pendant les vacances scolaires, les 22, 23 et 28 février.

Vous pourrez découvrir les collections issues des fouilles réalisées à Champagnole et aux environs proches dès 1965, et tout apprendre sur la vie quotidienne des Gallo-Romains et Mérovingiens qui vécurent aux alentours de la Perle du Jura du 1er au 7ème siècle de notre ère. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:00:00

fin : 2024-02-22 16:00:00

26 Rue Baronne Delort

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté musee@champagnole.com

