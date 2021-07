Lectoure Musée archéologique Gers, Lectoure Visite libre Musée archéologique Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

Visite libre Musée archéologique, 18 septembre 2021, Lectoure. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée archéologique

Chaque année, sur ce week-end, le musée est ouvert gratuitement et le public a un accès exceptionnel à la salle de la pharmacie, à la salle des Illustres et à la salle du maréchal Lannes.

Protocole sanitaire en vigueur : pass sanitaire, masque, nettoyage des mains et respect de la distanciation

Le musée de Lectoure vous ouvre ses portes gratuitement pour (re)découvrir ses collections. Musée archéologique Hôtel de ville, place du Général de Gaulle, 32700, Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Lectoure Autres Lieu Musée archéologique Adresse Hôtel de ville, place du Général de Gaulle, 32700, Lectoure Ville Lectoure lieuville Musée archéologique Lectoure