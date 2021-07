Quarante Musée archéologique Hérault, Quarante Visite libre Musée archéologique Quarante Catégories d’évènement: Hérault

Visite libre du Musée Archéologique de Quarante. Composées d’objets découverts sur le site de l’abbatiale et dans le terroir communal, les collections de ce musée couvrent l’époque chalcolithique, l’Âge du fer, les époques gallo-romaine, wisigothique et le Haut Moyen Âge. Le musée s’est enrichi d’une maquette à géométrie variable du bourg de Quarante au XVe siècle avec l’abbatiale fortifiée, les remparts, le cloître et le monastère et d’une maquette de la chapelle de Saint-Martin-de-Comérac. Visite libre du musée archéologique de Quarante. Musée archéologique Place de l’Abbadié, 34310 Quarante Quarante Hérault

