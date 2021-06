Beauvais Mudo - musée de l'Oise Beauvais, Oise Visite libre Mudo – musée de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Mudo – musée de l'Oise, le samedi 3 juillet à 20:00

Le MUDO-Musée de l’Oise vous invite à vous plonger dans le XIXe siècle avec un accrochage qui reprend une partie des thématiques du parcours présenté au 1er étage du palais épiscopal avant sa fermeture fin 2018, à savoir le décor, l’éclectisme, Thomas Couture (esquisses de L’Enrôlement des Volontaires), le portrait, les scènes de genre, le paysage et les Républiques.

Visite libre de l'exposition la collection XIXe siècle Mudo – musée de l'Oise 1 rue du Musée, 60000 Beauvais

