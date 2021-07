Visite libre Maternité suisse, 18 septembre 2021, Elne.

Le Château d’en Bardou, élégant bâtiment Art Nouveau achevé en 1902, coiffé d’une coupole vitrée et bâti en croix grecque, fut commandé par l’industriel et homme politique Eugène Bardou. Cette grande demeure illustre l’extraordinaire essor économique du Roussillon au début du XXe siècle. La bâtisse a été louée par le Secours Suisse d’aide aux enfants des victimes de guerre pour être transformé en maternité des camps de concentration de Rivesaltes et Argelès-sur-Mer entre 1939 et 1944. C’est l’institutrice Elisabeth Eidenbenz (1913-2011), décorée de la Légion d’Honneur en 2007, qui dirigeait le lieu. Son action permettra de faire naître 595 enfants de mères de nationalités et confessions diverses. La Maternité Suisse, classée Monument Historique en 2013, est un symbole d’espoir et de paix inscrit dans les circuits européens de la mémoire du XXe siècle. Les expositions qu’elle accueille racontent son histoire et font résonner les voix humanitaires actuelles.

