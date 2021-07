Saint-Clément-sur-Guye Maison rurale Saint-Clément-sur-Guye, Saône-et-Loire Visite libre Maison rurale au bourg de Saint-Clément-sur-Guye Maison rurale Saint-Clément-sur-Guye Catégories d’évènement: Saint-Clément-sur-Guye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison rurale

[https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm](https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm) Maison typique du village restaurée par l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. Il s’agit d’une maison à pièce unique sur cave et à façade en gouttereau avec escalier extérieur, au bout d’une rangée.

Entrée libre

Venez découvrir une maison représentative du village restaurée pour les visites Maison rurale 5 rue du Champ Poutot Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

