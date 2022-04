Visite libre Maison-Musée René Descartes, 14 mai 2022 14:00, Descartes.

Nuit des musées Visite libre Maison-Musée René Descartes Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre

La maison natale de René Descartes, transformée en musée, retraçe la vie et l’oeuvre du philosophe ainsi que son époque.

Maison natale de René Descartes, ce musée, agrandi en 2005 et transformé grâce à une scénographie riche, colorée et accueillante, évoque la vie et l’oeuvre du philosophe, et brosse un panorama historique et culturel de l’époque.

Free entry Saturday 14 May, 14:00

Native house of René Descartes, this museum, extended in 2005 and transformed thanks to a rich, coloured and welcoming stage design, evokes life and work of the philosopher, and brushes a historic and cultural panorama of time(period). hearing impairment

Entrada libre Sábado 14 mayo, 14:00

29 rue Descartes 37160 Descartes 37160 Descartes Centre-Val de Loire