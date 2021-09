Lagrasse Maison du Patrimoine de Lagrasse Aude, Lagrasse Visite libre Maison du Patrimoine de Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine de Lagrasse

Lagrasse conserve un nombre exceptionnel de plafonds peints, du plus ancien, datant du XIIIème siècle, jusqu’à ceux peints à l’aube du XVIème siècle. Vous decouvrirez dans cette maison du patrimoine, l’ancien presbytère, des plafonds originaux, mais aussi des restitutions et des reconstitutions qui nous montrent comment étaient décorées les maisons à l’intérieur.

Entrée libre, contrôle du passe sanitaire à l’entrée, jauge limitée

Maison du Patrimoine de Lagrasse 16 rue Paul Vergnes, 11220 Lagrasse

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Maison du Patrimoine de Lagrasse Adresse 16 rue Paul Vergnes, 11220 Lagrasse Ville Lagrasse