L’hôtel particulier Dupré composé sur deux cours intérieures était à l’origine la demeure d’une riche famille drapière. Sa façade, remaniée au XVIIIe siècle, ouvre sur des bâtiments aux remarquables décors datant des XVIe et XVIIe siècles. Ces éléments sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1992. Dès 1924, Joë Bousquet vit alité dans sa chambre du premier étage. Le poète, blessé en mai 1918, entouré de ses amis audois, Nelli, Sire, Estève… y recevra pendant près de trente ans les grands noms de la vie artistique : Eluard, Ernst, Gide, Magritte, Aragon,… Sa chambre sera pendant la seconde guerre mondiale un lieu de résistance intellectuelle. Propriété du Département de l’Aude, la Maison des Mémoires abrite aujourd’hui un centre culturel dédié à l’écriture et la création contemporaine, le Centre Joë Bousquet et son Temps, et l’Ethnopôle Garae. Elle bénéficie du label « Maisons des Illustres » attribué par l’État. Visite libre de cet ancien hôtel particulier abritant la chambre conservée en l’état du poète audois Joë Bousquet, avec l’exposition lui étant consacrée. Maison des Mémoires – Chambre Joë Bousquet 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

