À la Maison des Consuls, laissez-vous transporter dans l’univers du sculpteur Robert Rocca. Vous découvrirez des marbres et des moulages de plâtre représentant des corps de femmes voluptueuses, des allégories de la maternité et toute une multitude de personnages sortie de l’imagination foisonnante de cet artiste unique. N’oubliez pas aussi, de visiter la partie archéologique située au rez-de-chaussée et dédiée à la période du Néolithique final. Découverte du musée d’arts et d’archéologie des Matelles. Maison des consuls,musée d’arts et d’archéologie Rue des Consuls, 34270 Les Matelles Les Matelles Mas de Réganel Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

