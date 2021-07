Saint-Omer Maison de maraicher Pas-de-Calais, Saint-Omer Visite libre Maison de maraicher Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Visite libre Maison de maraicher, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Omer. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de maraicher

Venez découvrir les savoir-faire mis en œuvre dans cette maison en torchis et en pans de bois, construite en 1841 par des notables maraichers. Protégée au titre des monuments historiques, elle a bénéficié ces dernières années d’impressionnants travaux de restauration. L’actuelle propriétaire des lieux saura répondre avec passion à toutes vos questions. Une présentation vous sera proposée sur le torchis et l’isolation à partir du lin. Maison de maraîcher du faubourg de Lyzel Maison de maraicher 41, rue Saint-Martin, Saint-Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de maraicher Adresse 41, rue Saint-Martin, Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville Maison de maraicher Saint-Omer