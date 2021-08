Le Boulou Maison de l'Eau et de la Méditerranée Le Boulou, Pyrénées-Orientales Visite libre Maison de l’Eau et de la Méditerranée Le Boulou Catégories d’évènement: Le Boulou

Pyrénées-Orientales

Visite libre Maison de l’Eau et de la Méditerranée, 18 septembre 2021, Le Boulou. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Eau et de la Méditerranée

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, la Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) du Boulou met en place un tarif réduit pour les personnes souhaitant venir la visiter le samedi 18 et dimanche 19 septembre.

5€ adulte, 2€ -12 ans, gratuit -6 ans

Découvrez la Maison de l’Eau et de la Méditerranée. Maison de l’Eau et de la Méditerranée 4 Rue Arago, 66160 Le Boulou Le Boulou Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Boulou, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Maison de l'Eau et de la Méditerranée Adresse 4 Rue Arago, 66160 Le Boulou Ville Le Boulou lieuville Maison de l'Eau et de la Méditerranée Le Boulou